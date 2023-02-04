Дітей з окупованої Луганщини хочуть вивезти на “курорти” Карелії

Високопосадовий російський чиновник пропонує відпочинок та оздоровлення в полярних широтах Російської Федерації.

Голова законодавчих зборів російської Республіки Карелія Елісан Шандалович відвідав окуповану частину Луганської області і запропонував “відпочинок” та “оздоровлення” місцевих дітей на “прекрасних курортах” у полярних широтах Російської Федерації.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Таку пропозицію карельських чиновник зробив під час зустрічі з головою так званої “народної ради” на ТОТ Луганської області Денисом Мірошниченком.

“Зважаючи на те, яким чином росіяни “відпочивають” у полярних широтах це аж ніяк не сприяє оздоровленню”, - зауважили у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що часті поїздки керівників різних регіонів РФ із намірами “виторгувати” собі певну кількість дітей під завуальованими приводами “оздоровлення”, “відпочинку” та “культурного обміну” мають, з одного боку, суто практичну мету – списання бюджетних коштів на ці заходи. Окрім того, все частіше з’являються свідчення про викрадення неповнолітніх під час таких поїздок кримінальними елементами, які причетні до торгівлі людьми.

Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій у жодному разі не скеровувати своїх дітей на будь-які поїздки організовані окупаційними адміністраціями.

Нагадаємо, українських дітей з окупованих територій України всиновлюють серед російських сімей. Зокрема, про таку програму повідомили в управлінні у справах сім'ї та дитинства суб'єкта Росії Краснодарського краю.

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