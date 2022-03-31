Для підсилення НАТО: ​​Данія відправить 800 військових до країн Балтії

Для підсилення НАТО: ​​Данія відправить 800 військових до країн Балтії

Данія підкріплює військовий Альянс у країнах Балтії.

Данія відправить 800 військових для посилення НАТО у країнах Балтії.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен оголосила, що Данія направить до країн Балтії додаткові 800 військових. Не просто слова, а реальні дії, які підвищують нашу безпеку", - написав він.

#NATO unity in action: PM Mette Frederiksen @Statsmin announced that Denmark would send additional 800 troops to the Baltics.



Not just words but real decisions that increase our security. Tak, Danmark!



It was my pleasure to welcome PM Frederiksen in Lithuania today.



pic.twitter.com/1OiQZLMMbH — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 31, 2022

Нагадаємо, президент Литви підтримав Україну в місячній боротьбі з російськими окупантами.

Читайте також: