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Для підсилення НАТО: ​​Данія відправить 800 військових до країн Балтії

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Для підсилення НАТО: ​​Данія відправить 800 військових до країн Балтії

twitter.com/SecBlinken

Данія підкріплює військовий Альянс у країнах Балтії.

Данія відправить 800 військових для посилення НАТО у країнах Балтії.  

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен оголосила, що Данія направить до країн Балтії додаткові 800 військових. Не просто слова, а реальні дії, які підвищують нашу безпеку", - написав він.

Нагадаємо, президент Литви підтримав Україну в місячній боротьбі з російськими окупантами.

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