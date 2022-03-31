Для підсилення НАТО: ​​Данія відправить 800 військових до країн Балтії

Данія підкріплює військовий Альянс у країнах Балтії.
Данія відправить 800 військових для посилення НАТО у країнах Балтії.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
"Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен оголосила, що Данія направить до країн Балтії додаткові 800 військових. Не просто слова, а реальні дії, які підвищують нашу безпеку", - написав він.
#NATO unity in action: PM Mette Frederiksen @Statsmin announced that Denmark would send additional 800 troops to the Baltics.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 31, 2022
Not just words but real decisions that increase our security. Tak, Danmark!
It was my pleasure to welcome PM Frederiksen in Lithuania today.
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Нагадаємо, президент Литви підтримав Україну в місячній боротьбі з російськими окупантами.
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