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До Маріуполя направили російських силовиків – подробиці

До Маріуполя направили російських силовиків – подробиці

Маріуполь / Фото: Маріупольська міська рада

До Маріуполя направили російських силовиків перед фейковими виборами РФ.

У тимчасово окупованому Маріуполі триває велика зачистка перед фейковими виборами президента Росії. Так, до міста приїхали 11 екіпажів поліцейських із Санкт-Петербурга.  

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вони посилили підрозділ Росгвардії, який, в свою чергу, було віддано в підпорядкування ФСБ. Всі шукають партизанів та диверсантів. До виборів треба звітувати. Зворотня сторона "палочной" системи звітності. Тому будуть трусити все місто. Вивертати. Знімати постановочні ролики", - розповів він.

Нагадаємо, Росія почала будувати нову залізницю із Маріуполя до Криму (супутникові фото).

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