"До війни готувалися": Арестович розповів, що відбувалося перед 24 лютого

Україна просила західних партнерів про допомогу. Утім, давали лише 10% від потреб.

Україна знала про те, що Росія готує напад і просила західних партнерів про допомогу. Утім, її не було надано в потрібній кількості.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російських правозахисником Марком Фейгіним 11 червня.

"Нам давали 10% від того, що ми просили. Ми просили не загалом, ми просили обґрунтовано. Захід не хоче прояснити, чому давали скільки то і так мало? І чому зараз дають так мало відносно наших потреб? Хоча те, що дають дозволяє утримувати ситуацію, а значить зберегти Україну: мову, культуру, населення і т.д.", - сказав Арестович.

Він додав, що в української сторони багато своїх недоліків.

"У нас були різні оцінки: одні дані розвідки казали, що війни не буде, це лякають, і що вона не буде такою масштабною. Інші твердо казали, що буде, і буде масштабною. Керівництво ухвалювало відповідні рішення, до війни готувалися. І тероборону розгортали… І командні навчання, і прихований призов резервістів був, коли вже зрозуміли, що війна невідворотна і стали відомі приблизні її дати", - додав радник Офісу президента.

Нагадаємо, раінше американський президент Джо Байден заявив, що США намагалися попередити про вторгнення РФ, але "Зеленський не хотів чути".

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