Російські війська беруть дедалі довші паузи: Арестович пояснив, чому

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська беруть дедалі довші паузи між наступальними діями та відпочинком. Усе тому, що окупантам зараз дуже важко.

Арестович сказав, що російські військові "підздихують".

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 11 червня.

"Північний схід України прийшов у рух. Що мене в цьому всьому приємно насторожує – те, що російські військавсе більше беруть паузи на відновлення активних дій. Дуже грубо кажучи, якщо раніше тиждень активно воювали, три дні-чотири відпочивали, поповнювались, то зараз – два дні зусиль, два дні пауз. День зусиль, два дні пауз. Тобто підздихують видно насправді", – пояснив Арестович.

"Звісно, атакують, атакуватимуть і лізтимуть, але періоди активності дедалі коротші і паузи на поповнення все довші, що є ознакою того, що військам, що наступають, важко. Реально важко. Тому що, коли тобі добре, ти тиждень наступаєш, два дні відпочиваєш, потім помінявся і знову наступаєш. Але тут бувають такі епізоди, що добу наступають, а доба-дві – пауза. Накопичуються, намагаються дорозвідувати, зібрати, зміркувати, куди наступати і так далі", – повідомив радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше американський генерал Бен Годжес заявив, що російська армія втратила наступальний потенціал, а українські війська змогли зупинити просування окупантів майже на всіх напрямках.

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