Дві третини українців підтримують ідею введення союзницьких військ в Україну — Віктор Ющенко

Третій Президент України Віктор Ющенко виступив з відкритою лекцією на тему: "Архітектура глобальної безпеки: Україна і Європа перед обличчям війни", що зібрала сотні слухачів з усіх кінців Швейцарії в Цюрихському університеті. Змальовуючи останній перебіг подій під час війни між Україною і Росією, він заявив, що попри труднощі, які переживає сьогодні Україна, завдяки стійкості її національного духу, можна з впевненістю сказати закордонній аудиторії, що в несправедливій війні з агресором "Україна вже перемогла".

Це підтверджує також те, з його слів, що в її підтримці настрої європейського політикуму радикально змінилися і продовжують змінюватися. Це видно хоча б із позиції канцлера Німеччини Олафа Шольца. Якщо на самому початку Україна отримувала від німецького народу лише захисні каски й пакети першої медичної допомоги, то зараз наша країна має у своєму розпорядженні практично всі види німецького озброєння, за винятком лише ракет далекої дії "Taurus", призначених для високоточних ударів по позиціях ворога. Хоча досі, за визнанням Віктора Ющенка, деякі наші союзнику надають боєприпаси та зброю ще "замало і запізно".

Віктор Ющенко відповів також на запитання відомих представників академічної науки, швейцарських політиків і послів іноземних держав про майбутні перспективи переговорів між Україною і Росією. За словами Президента, це можливо лише за умов повної капітуляції агресора. На його думку, такий сценарій є цілком реалістичним, оскільки навіть у США напередодні президентських виборів щонайменше 65 відсотків американців стоять на позиціях підтримки України у ході війни.

Окреслюючи контури майбутньої української перемоги, Віктор Ющенко риторично запитав також про плани російської демократії у часовому проміжку, чи спроможна та стати лідером політичних процесів у РФ. Колишній президент України уточнив, що наразі про це говорити ще зарано.

Віктор Ющенко прочитав лекцію на тему "Архітектура глобальної безпеки: Україна і Європа перед обличчям війни". Фото: Василь Зоря

Коментуючи пропозицію Еммануеля Макрона про введення в Україну обмеженого контингенту союзницьких військ, Віктор Ющенко висловив упевненість, що не менше двох третин українського народу поділяють цю ідею президента Франції. За словами третьої глави Української держави, особисто він дуже цінує декларацію французького колеги. Зокрема, й тому, що 90% європейських політиків, напевно, думають теж таким чином, однак з різних причин не оприлюднюють свої наміри публічно. На думку Ющенка, те, як висловився Еммануель Макрон, викликає найвище схвалення.

Коментуючи відкриту доповідь Ющенка, професор і доктор наук, директор "Інституту Європи" Андреас Келлерхалс сказав, що перебуває під великим враженням від сильного виступу колишнього глави Української держави. З його слів, це вже друга публічна зустріч з паном Ющенком в Цюрихському університеті, оскільки першу він чув ще під час приїзду відомого українського політика ще за його президентської каденції. Як сказав відомий швейцарський вчений, доповідь виправдала його високі очікування. Професор Келлерхалс запевнив, що швейцарське суспільство докладе всіх зусиль для звільнення України й завершення війни.

Автор: Василь Зоря

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