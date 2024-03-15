Бербок таємно вмовляє Шольца передати Україні ракети Taurus - Der Spiegel

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена сербок таємно намагається переконати канцлера Олафа Шольца передати українцям ракети Taurus.

Про це пише Der Spiegel.

Видання повідомляє, що Бербок розробляє план, яким чином Німеччина може передати Україні ракети Taurus, не перетинаючи "червоних ліній" Шольца.

"Один із її варіантів виглядає так: німці передають Taurus британцям, які передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням та цілями. Поки що міністру закордонних справ не вдалося досягти успіху у Шольца", - йдеться у статті.

Однією з проблем є питання контролю над озброєнням, оскільки для цього потрібні німецькі військові. Експерти зазначають, що крилата ракета може бути розгорнута в повному обсязі лише за допомогою Бундесверу, оскільки це потребує ретельного планування.

"Тільки тоді крилата ракета зможе виявити свої якості: пролетіти під радарами супротивника, автоматично обігнути позиції ППО і, нарешті, вразити ціль із точністю менше трьох метрів", - пише ЗМІ.

Також автори статті зазначили, що у Берліні прагнуть розгорнути Taurus з його особливими перевагами, тому потрібна буде допомога німецьких військових. Шольц категорично проти такого варіанту.

"Як альтернативу Taurus можна було б використовувати в зменшеному варіанті — замість великих пакетів даних про місії в систему надходитимуть лише дані про цілі GPS. Однак у цьому випадку Україна використовуватиме високотехнологічну зброю не на повну силу", - констатує видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бундестазі розповіли про справжні причини, чому Шольц відмовляється передавати Taurus.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц повідомив, чому проти передавання ракет Taurus Україні.

Читайте також: