Джеймі Гайнеман з "Руйників міфів" звернувся до росіян / commons.wikimedia.org

Джеймі Гайнеман з "Руйнівників міфів" звернувся до росіян

Джеймі Гайнеман з "Руйнівників міфів" звернувся до росіян

Зірка записав відео, в якому підтримав українців.

Джеймі Гайнеман, відомий ведучий передачі "Руйнівники міфів", записав нове відео, в якому звернувся до росіян. Відео він завершив фразою: "Українці - молодці!".