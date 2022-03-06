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Джеймі Гайнеман з "Руйнівників міфів" звернувся до росіян

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Джеймі Гайнеман з "Руйнівників міфів" звернувся до росіян

Джеймі Гайнеман з "Руйників міфів" звернувся до росіян / commons.wikimedia.org

Зірка записав відео, в якому підтримав українців.

Джеймі Гайнеман, відомий ведучий передачі "Руйнівники міфів", записав нове відео, в якому звернувся до росіян. Відео він завершив фразою: "Українці - молодці!".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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