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У РФ пригрозили новими ударами по Україні: які об'єкти під загрозою

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У РФ пригрозили новими ударами по Україні: які об'єкти під загрозою

Associated Press

Росія готується атакувати українські підприємства оборонно-промислового комплексу.

Міністерство оборони Росії анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ у Telegram.

Зважаючи на це, у Міноборони РФ закликали персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств.

 "У межах виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу. Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах", - сказано в повідомленні.

Зауважимо, що судячи з тактики російських окупантів, які по-варварськи атакують Україну від 24 лютого, під загрозою можуть опинитися мирні люди міст, де розташовані цілі загарбників.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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