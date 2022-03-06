У РФ пригрозили новими ударами по Україні: які об'єкти під загрозою

У РФ пригрозили новими ударами по Україні: які об'єкти під загрозою

Росія готується атакувати українські підприємства оборонно-промислового комплексу.

Міністерство оборони Росії анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ у Telegram.

Зважаючи на це, у Міноборони РФ закликали персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств.

"У межах виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу. Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах", - сказано в повідомленні.

Зауважимо, що судячи з тактики російських окупантів, які по-варварськи атакують Україну від 24 лютого, під загрозою можуть опинитися мирні люди міст, де розташовані цілі загарбників.