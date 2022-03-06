Джейми Гайнеман из "Разрушителей мифов" обратился к россиянам / commons.wikimedia.org

Джейми Гайнеман из "Разрушителей мифов" обратился к россиянам

Джейми Гайнеман из "Разрушителей мифов" обратился к россиянам

Звезда записал видео, где поддержал украинцев.

Джейми Гайнеман, известный ведущий передачи "Разрушители мифов", записал новое видео, в котором обратился к россиянам. Видео он завершил фразой: "Украинцы – молодцы!".