Екснардеп розповів, чому РФ могла вдарити по багатоповерхівці у Києві

Російські окупанти 26 червня вдарили по Києву ракетами типу Х-101, які мають високу точність і мобільну систему наведення. Ракети такого типу мають можливість коригувати і змінювати ціль вже після запуску.
У зв'язку з цим ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Києві можна трактувати двома варіантами.
Про це повідомив екснардеп Тарас Чорновіл у Telegram із посиланням на спікера командування Повітряних Сил України Юрія Ігната.
За його словами, росіяни, ймовірно, били прямо по Києву з метою терору проти цивільного населення. Утім, він також припускає, що окупанти використали застарілі дані щодо забудови району і не зміг скоригувати напрям атаки.
Водночас він зауважив, що для сил протиповітряної оборони такі ракети є складною ціллю. Тому для їхньої ліквідації необхідні спеціалізовані комплекси ППО.
"Хоча під Вінницею одну ракету Х-101 вдалося збити звичайним кулеметом, але це було більше випадковістю. Ще одна деталь – рашисти запевняють, що цей тип ракет виготовляють виключно із власних комплектуючих. Хоча це навряд", – написав Чорновіл.
Нагадаємо, зранку 26 червня Київ атакували з регіону Каспійського моря. Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км.
Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.
Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.
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