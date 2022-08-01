Евакуація з Донеччини: Верещук повідомила алгоритм дій

Для тих, хто збирається евакуюватись, в Мінреінтеграції озвучили систему від'їзду.

Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук повідомила під час телеефіру на "1+1", що евакуйованим громадянам одразу по прибуттю нададуть додаткову готівкову грошову допомогу, окрім виплат, які гарантує держава. Також вона закликала евакуюватися, поки тепло.

"Евакуювати потрібно понад 200 тис людей. Серед них багато дітей", - повідомила Верещук.

Щодо людей із обмеженими можливостями, Ірина Верещук сказала, що вони мають звернутися до соціальних служб ВЦА, щоби їм допомогли дістатися пунктів евакуації.

"Люди думають, що перечекають, шукають пічки, але не думають, що світла також може не бути, тому ми кажемо евакуюватися зараз", - додала Верещук.

Так, у офіційному представництві Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надали покроковий план дій для українців:

1-й крок – звернутись на гарячі лінії Донецької ВЦА або скористатись відповідними чат-ботами.

2-й крок – на підставі звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратись та довезуть до місця евакуації.

3-й крок – відправка з небезпечної зони. Транспортування людей відбувається потягами та автобусами.

4-й крок – під час поїздки вам допоможуть оформити довідку ВПО.

5-й крок – після прибуття вас зустрінуть, видадуть першу фінансову допомогу від держави.

Нагадаємо, рішенням Кабміну створено Координаційний штаб по евакуації з Донеччини, який очолила Віцепрем’єр- міністр Ірина Верещук.

Раніше Зеленський закликав евакуюватися всій Донецькій області.

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