F-16 для України: Захід ще не узгодив деталі підготовки пілотів

Західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це виданню Politico повідомили три американські чиновники, знайомі з обговореннями.

Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але досі жодна країна публічно не оголосила про відправку літаків до України.

Наразі Україна посилює тиск на союзників, щоб вони якнайшвидше відправили F-16. Після виходу Росії із "зернової угоди" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що літаки можуть допомогти захистити "зерновий коридор".

Одна з пропозицій щодо навчань передбачає відправлення українських пілотів до Сполучених Штатів для тренувань на базі 162-го авіакрила — підрозділі Повітряної Національної гвардії, що розташований у Тусоні, штат Аризона. Там уже навчають іноземних партнерів на F-16. Але, за словами двох американських чиновників і європейського посадовця, ця ідея не має широкої підтримки.

Інший план — відправити американських військових пілотів до Європи для навчання українців. Двоє американських чиновників заявили, що остаточних рішень поки немає.

"Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", — сказав співрозмовник Politico.

Нагадаємо:

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що винищувачі F-16 можуть почати літати в небі України до весни 2024 року. Проте він зауважив, що це – "оптимістичні прогнози".

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Україна отримає американські винищувачі F-16, проте знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати на полі бою.

16 липня у Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден "дав зелене світло" країнам Європи на навчання українських пілотів керуванню винищувачами F-16. Відповідні тренування можуть стартувати вже за два тижні.