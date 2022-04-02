Гарантом того, що ми будемо країною на віки, буде ЗСУ – Подоляк

Він зазначив, що тепер президент РФ точно розуміє, що саме Україна – держава з дуже потужним стрижнем.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що гарантом того, що Україна буде країною на віки, будуть збройні сили України.

Про це він розповів в ефірі марафону "Єдині новини" на 1+1. Радник голови ОП також додав, що Путін, який перед вторгненням в Україну казав, що він взагалі не знає, чи є така держава, тепер точно розуміє, що саме Україна – держава з дуже потужним стрижнем.

Також читайте Михайло Подоляк відповів, чи сплачуватиме РФ репарації

"На 38-й день я хочу, щоб в Україні взагалі не було ілюзій. Ми маємо статус, який зафіксовано у нас ще від 1991 року. Нейтральний, до речі, статус. Незалежно від тих побажань, які у нас записані у будь-які документи, ми маємо нейтральний статус і гарантом того, що ми будемо країною на віки, в історичній перспективі дуже потужною країною, є саме збройні сили України, які сьогодні довели… Бо пан Путін, як ви пам’ятаєте перед вторгненням в Україну, казав, що він взагалі не знає, чи є така держава Україна. Сьогодні я впевнений в тому, що пан Путін краще за всіх інших розуміє, що саме Україна – це держава з дуже потужним стрижнем, який в основі цієї держави. І що з цією державою треба дуже обережно поводитися. Бажано було б, щоб країни НАТО і блок НАТО як Альянс розуміли, що їхнє таке хитке положення сьогодні – це зайве. Можна було б і більш інтенсивно допомагати Україні. Бо це історично мало б вигляд набагато краще для існування, в тому числі блоку НАТО", – зазначив він.

Читайте також: