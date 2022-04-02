Гарантом того, что мы будем страной на века, будет ВСУ – Подоляк

Он отметил, что сейчас президент РФ точно понимает, что именно Украина – государство с очень мощным стержнем.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что гарантом того, что Украина будет страной на века, будут вооруженные силы Украины.

Об этом он рассказал в эфире марафона "Єдині новини" на 1+1. Советник главы ОП также добавил, что Путин, который перед вторжением в Украину говорил, что он вообще не знает, есть ли такое государство, теперь точно понимает, что именно Украина – государство с очень мощным стержнем.

Также читайте Михаил Подоляк ответил, будет ли РФ платить репарации

"На 38-й день я хочу, чтобы в Украине вообще не было иллюзий. У нас есть статус, который зафиксирован у нас еще с 1991 года. Нейтральный, кстати, статус. Независимо от тех пожеланий, которые у нас записаны в какие-либо документы, мы имеем нейтральный статус и гарантом того, что мы будем страной на века, в исторической перспективе очень мощной страной, есть именно вооруженные силы Украины, которые сегодня доказали ... Потому что господин Путин, как вы помните перед вторжением в Украину, говорил, что он вообще не знает, есть ли такое государство Украина.Сегодня я уверен в том, что Путин лучше всех других понимает, что именно Украина – это государство с очень мощным стержнем, который в основе этого государства. И что с этим государством нужно быть очень осторожным. Желательно, чтобы страны НАТО и блок НАТО как Альянс понимали, что их шаткое положение сегодня – это лишнее. Можно было бы более интенсивно помогать Украине. Ибо это исторически выглядело гораздо лучше для существования, в том числе блока НАТО", – отметил он.

Читайте также: