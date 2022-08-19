Генсек ООН Гутерреш прибув до Одеського порту для подальших переговорів (відео)

У п'ятницю, 19 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш, який перебуває з візитом в Україні, прибув до Одеського порту.

Згідно повідомлень, генсек ООН Гутерреш візьме участь у переговорах щодо "зернових коридорів".

Про це інформують місцеві ЗМІ та публікують відео прибуття політика до Одеського порту.

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Окрім цього, зазначається, що генеральний секретар проіспектує відвантаження та відправлення українського зерна. Разом із ним до Одеси прибув міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомлялося на сайті ООН, після цього Антоніу Гутерреш зробить зупинку в Стамбулі та побуває в Спільному координаційному центрі, який сприяє реалізації Чорноморської ініціативи.

Нагадаємо, у четвер, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів у Львові зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. ТСН.ua зібрав всі деталі важливої тристоронньої зустрічі у Львові.

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