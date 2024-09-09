Генштаб повідомив новини з війни: де ворог атакує найбільше

Окрім "гарячого" Покровського напрямку, ворог був активний на Торецькому та Курахівському напрямках.

На фронті в Україні протягом минулої доби було зафіксовано 164 бойових зіткнення. Найбільше атак – 39 – ворог провів на Покровському напрямку.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 9 вересня.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжили свої штурмові дії. Там було зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська, Тихого та Стариці.

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На Куп’янському напрямку відбулися 15 боїв. Українські війська відбивали ворожі штурмові дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М’ясожарівки та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони Уккраїни відбили 12 штурмів у районах населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 10 російських атак біля Спірного, Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Біля останнього ворог провів чотири із вказаних вище атак.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 10 спроб загарбників прорвати українську оборону в районах Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації провів 24 атаки. Свої зусилля росіяни зосереджували у районах населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк і Неліпівка. Окрім того, окуппанти штурмували поблизу Дружби.

На Покровському напрямку українські війська відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. На цьому напрямку загарбники 30 разів намагалися прорвати українську оборону.

На Времівському напрямку російська армія провела чотири атаки українських позицій у напрямку Водяного. Ворог успіху не мав.

На Оріхівському напрямку зафіксовані два безуспішних для ворога бойових зіткнення неподалік від Малої Токмачки та Роботиного.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування російських наступальних угруповань не виявлено. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації – з території РФ здійснював удари по районах Ямполя, Берези, Бачівська, Княжичів, Кіндратівки, Первомайського, Олиного, Сум, Миколаївки, Семенівки, Карповичів, Углів та низки інших прикордонних населених пунктів.

За уточненою інформацією, за попередню добу російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаудари (задіяли, зокрема, 94 КАБи), здійснили 4770 обстрілів, понад 190 з них – із РСЗВ.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Петропавлівка та Глушківка Харківської області; Дружба, Водяне, Новодонецьке та Олександропіль Донецької області; Кам’янське, Лобкове Запорізької області та Одрадокам’янка на Херсонщині.

Водночас за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, уразили дві артилерійські системи та один засіб ППО.

До слова, як заявив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант, російська армія формує "котел" для ЗСУ в районі Зоряного Покровського району Донеччини.

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