Генштаб повідомив про бої на найгарячіших ділянках фронту: яка ситуація

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 132 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 12. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глушківки, Кругляківки та Андріївки. Також агресор двічі атакував у бік Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив вісім штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 10 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Григорівки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Білої Гори, Північного, Залізного, Неліпівки, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку в районах п’ятнадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланного, Гродівки та у бік Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Олександрівки.

На Времівському напрямку противник здійснив одну атаку в бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку оперативна ситуація без суттєвих змін. Ворог здійснив три невдалих штурми. Крім того, завдав авіаудару по району Одрадокам’янки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність.

"Триває операція в Курській області - наші воїни успішно просуваються вперед. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися у полон", - йдеться у повідомленні відомства.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 12 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 65 автомобілів та 15 одиниць спеціальної техніки окупантів.

Зеленський показав, як українська зброя працює проти ворога

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