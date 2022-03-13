"Херсон — це Україна": під ворожими кулями тисячі містян вийшли мітингувати проти окупантів

Традиційно люди зібралися на Площі Свободи.

13 березня - День визволення Херсона від фашистських загарбників у Другій світовій війні. Саме цього дня проти російських загарбників вийшло мітингувати ледь не все місто. Традиційно люди зібралися на Площі Свободи, аби сказати, "Херсон — це Україна, а окупантам тут не місце".

Про це повідомляє ТСН.

У цей же час біля Вічного вогню зібралися прибічники "русского мира". Вони святкували під червоними радянськими прапорами. Їх було кілька десятків, більшість, за словами херсонців, завезені гастролери. Але були і місцеві зрадники.

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Кількатисячна колона херсонців теж вирушила до Вічного вогню. Хода розтягнулась на дві центральні вулиці. Люди крокували повз ворожі танки і БТРи.

Незважаючи на те, що російські військові стріляли вгору, люди йшли далі. Зрадники з червоними ганчірками зникли, а херсонці біля Вічного вогню під прапорами України вшанували усіх, хто захищав місто багато років тому і боронить його зараз.

Мітинги за Україну пройшли 13 березня і по всій області. Але окупанти продовжують тиснути на місцеву владу. Напередодні склали свої повноваження мер та депутати окупованого Генічеська. На сайті міськради написали, що окупанти поставили їм умови, за яких вони не можуть працювати як український орган самоврядування. Того ж дня районні видання та журналісти повідомили про припинення діяльності в окупації.

А депутати херсонської обласної ради провели позачергову сесію онлайн і одноголосно заявили, що ніякої "ХНР" на Херсонщині не буде і ніхто з них не збирається співпрацювати із загарбниками.

13-го березня у Херсоні щонайменше 10 тисяч людей вийшли мітингувати проти окупантів

"Херсон — це Україна, ніякі колаборації, ніякі рішення, направлені на повалення державного устрою нашої держави, не пройдуть", - наголосив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

Після мітингів Херсонська обласна прокуратура повідомила, що організатору проросійського мітингу 13 березня, який багато років просуває на Херсонщині ідеї "русского мира", заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Неминуча кара - вірять містяни - чекає усіх запроданців.

ТСН.ua