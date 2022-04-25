Ховали місцеві за їжу: під Маріуполем знайшли ще одну братську могилу

Під Маріуполем, у селищі Старий Крим, виявлено ще одну братську могилу.

Це вже третє місце масового поховання біля блокадного міста.

Як повідомила пресслужба міської ради в Telegram, супутник зафіксував викопані траншеї на території Старокримського кладовища. Також оприлюднено відповідні фото.

"Вони з’явилися 24 березня – після того, як селище було окуповане росіянами. На супутниковому знімку Planet можна побачити, що вони 60-70 метрів завдовжки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже за два тижні, на знімку від 7 квітня, місце поховання збільшилося. Частина траншей – закопана.

"24 квітня були зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів", – зазначають у міськраді.

Також ситуацію прокоментував мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він зазначив, що владі відомо про ці братські могили, оскільки росіяни залучають для поховання місцеве населення за їжу.

"Вони нам і повідомили, що треба "трудогодини" напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити", – зазначив міський голова.

Нагадаємо, не так давно у селищі Виноградне виявили ще одну братську могилу, в якій може бути похована щонайменше тисяча мирних містян, вбитих росіянами.

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