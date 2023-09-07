Ігнат розповів, чому РФ під час вильоту використовує більше літаків, ніж ракет

Російські окупанти під час ракетних атак часто використовують більше літаків, ніж випускають ракет. Так, РФ під час бойових вильотів ще й тренує льотний склад.

Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни здійснюють імітаційні пуски, тренуються виходити на пускові рубежі та повертатися на аеродроми.

"Це відпрацювання імітаційних пусків, які вони проводять, залітаючи до зони пуску…Таким чином тренується льотний склад їхній – злітати, виходити на рубіж пуску ракет, саме тому було випущено вчора сім ракет і використовувалося дев’ять літаків", - розповів Ігнат.

Представник Повітряних сил наголошує, що під час останнього ракетного удару РФ підняла в небо дев'ять бомбардувальників, але запустила сім ракет.

Нагадаємо, аналітики ISW у своєму звіті заявили, що в Росії не вистачає матеріалів для виготовлення зброї. Зокрема, оборонно-промислова база РФ стикається з проблемами постачань.

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