Канада передасть Україні 39 бойових бронемашин

Прем`єр Канади оголосив про надання додаткових шести камер для безпілотників і про завершення переговорів про постачання Україні до 39 бойових броньованих машин підтримки, у тому числі запчастини для ремонту та обслуговування.
Канада завершує процедури для передачі Україні 39 бойових бронемашин.
Про це сказано на сайті канадського прем`єра.
Трюдо сьогодні завершив свою участь у саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
Прем`єр Канади оголосив про надання додаткових шести камер для безпілотників і про завершення переговорів про постачання Україні до 39 бойових броньованих машин підтримки, у тому числі запчастини для ремонту та обслуговування.
Завдяки наданню цієї допомоги буде завершено розподіл 500 мільйонів канадських доларів на військову підтримку України, про які було оголошено у бюджеті на 2022 рік.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що наприкінці літа російські загарбники стануть лише оборонятися.
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