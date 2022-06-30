Канада передасть Україні 39 бойових бронемашин

Прем`єр Канади оголосив про надання додаткових шести камер для безпілотників і про завершення переговорів про постачання Україні до 39 бойових броньованих машин підтримки, у тому числі запчастини для ремонту та обслуговування.

Канада завершує процедури для передачі Україні 39 бойових бронемашин.

Про це сказано на сайті канадського прем`єра.

Трюдо сьогодні завершив свою участь у саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Прем`єр Канади оголосив про надання додаткових шести камер для безпілотників і про завершення переговорів про постачання Україні до 39 бойових броньованих машин підтримки, у тому числі запчастини для ремонту та обслуговування.

Завдяки наданню цієї допомоги буде завершено розподіл 500 мільйонів канадських доларів на військову підтримку України, про які було оголошено у бюджеті на 2022 рік.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що наприкінці літа російські загарбники стануть лише оборонятися.

Нове озброєння та паливо від Європи: Україна має отримати допомогу від країн НАТО

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