"Книга катів": Україна створює інформсистему про воєнних злочинців РФ

В Україні створять базу даних про російських військових, які вчиняли звірства проти українців.

Україна створить інформаційну систему "Книга катів", де публікуватимуть дані російських військових, які вчиняли воєнні злочини.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 8 червня.

"На наступний тиждень запланований запуск спеціальної "Книги катів" – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії. Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємося", – зазначив глава держави.

За його словами, створення такої інформаційної системи триває вже певний час. У книзі будуть опубліковані конкретні факти про конкретних людей, які винні у жорстоких злочинах проти українців.

Президент пояснив, що така "Книга катів" є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів.

"Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні. В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися. Усі будуть відповідати", – зазначив Зеленський.