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Україна збільшує експорт електроенергії до ЄС — Зеленський

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Україна збільшує експорт електроенергії до ЄС — Зеленський

Фото: t.me/luhanskaVTSA/2421

Нарощування експорту української електроенергії дозволяє підтримувати енергосистему європейських країн-партнерів, які обмежують споживання російських енергоресурсів.

Після історичного приєднання України до об'єднаної енергомережі Європи експорт української електроенергії до ЄС є взаємовигідним. 

Про це говорив президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення у вівторок, 7 червня.

За його словами, український уряд робить все для того, щоб наростити можливості експорту електрики. 

“Це дозволять робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, а й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів”, - наголосив президент.

Нагадаємо, Україна стала членом енергетичного євросоюзу, уся наша енергосистема працює в унісон із континентальною Європою. Ішли ми до цього п’ять  років і за планом мали доєднатися до найпотужніших європейських операторів лише в січні 2023. Однак, сталося все набагато швидше.

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