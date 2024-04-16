Колаборантка з Харківщини загриміла за ґрати – який вирок

Жінка очолювала так звану "Роспошту" на Харківщині під час окупації.

За матеріалами СБУ 11 років в'язниці отримала ексочільниця окупаційної "Роспошти" у місті Ізюм, яка працювала на агресора у період окупації частини Харківської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Після "призначення" вона одразу приступила до формування нового "штату" псевдоустанови, до якого залучала своїх однодумців.

"Потім колаборантка провела так звані установчі збори, під час яких закликала своїх підлеглих підтримати агресора у війні проти України і забезпечити безперебійний поштовий зв’язок з РФ. За таку співпрацю вона обіцяла російські "зарплати" та лояльне ставлення з боку окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також зловмисниця організувала конфіскацію всього майна місцевого відділення "Укрпошти" та його передавання "на баланс" окупаційної адміністрації Росії.

За даними слідства, саме за її вказівкою здійснювали примусове роздавання місцевим жителям пропагандистських видань РФ, зокрема російської газети "Червона зірка".

Після звільнення Ізюма колаборантка намагалась переховуватись на території району, вона змінювала адреси проживання.

Співробітники Служби безпеки затримали зрадницю у лютому 2023 року.

За матеріалами СБУ суд визнав її винною за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 11 років в'язниці з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.

Нагадаємо, в СБУ розкрили подробиці замаху на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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