Коли настане перелам у війні з Росією: озвучено прогноз

Перелам у війні в Україні може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Актуальність наступальних операцій зі звільнення нашої держави - це має бути весна-початок літа, коли ми зможемо згенерувати найкращі сили, провести злагодження, підготувати операції і провести конкретні дії зі знищення ворога - як резервів на підходах, так і ресурсів на лінії фронту. Це реальний час", - заявив Маломуж.

За його словами, Росія до того часу не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

Екскерівник розвідки прокоментував можливий контрнаступ ЗСУ:

"Ми підготуємо удари, несподівано для ворога проведемо операції з відволікання, а основні удари там, де він не очікує. І ми перейдемо, підготувавши резерви, до наступу, тому що треба тримати фланги й тили, як ми пам'ятаємо по харківському угрупованню. Там дійсно пішли далеко, могли дійти аж до Луганська, але не готові були захистити наші тили і фланги, а це могло бути оточення. Тому треба готувати таку операцію, щоб були резерви, основні наступальні операції йшли, інші забезпечували всі можливі дії противника з флангів і тилів. Це дасть перспективу потужного руху. На півдні ми зайдемо в Крим на плечах паніки, а на сході звільнимо Луганську і Донецьку області".

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що зараз ЗСУ перебувають на етапі, що передує контрнаступу — це "накопичення ресурсів для цього важливого етапу за допомогою наших партнерів, які нам передають зброю".

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов повідомив, що росіяни зараз розглядають можливість контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку як одну із пріоритетних.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначає, що альтернативою для контрнаступу ЗСУ може стати Луганська область – Сватівсько-Кремінний напрямок.

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