Когда наступит перелом в войне с Россией: озвучен прогноз

Перелом в войне в Украине может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для большого контрнаступления.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Актуальность наступательных операций по освобождению нашего государства – это должна быть весна-начало лета, когда мы сможем сгенерировать лучшие силы, провести слаженные работы, подготовить операции и провести конкретные действия по уничтожению врага – как резервов на подходах, так и ресурсов на линии фронта. Это реальное время", — заявил Маломуж.

По его словам, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

Экс-руководитель разведки прокомментировал возможное контрнаступление ВСУ:

"Мы подготовим удары, неожиданно для врага проведем операции по отвлечению, а основные удары там, где он не ожидает. И мы перейдем, подготовив резервы, к наступлению, потому что нужно держать фланги и тылы, как мы помним по харьковской группировке. Там действительно ушли далеко, могли дойти до Луганска, но не готовы были защитить наши тылы и фланги, а это могло быть окружение. Поэтому нужно готовить такую операцию, чтобы были резервы, основные наступательные операции шли, остальные обеспечивали все возможные действия противника с флангов и тылов. Это даст перспективу мощного движения. На юге мы зайдем в Крым на плечах паники, а на востоке освободим Луганскую и Донецкую области".

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что сейчас ВСУ находятся на предшествующем контрнаступлению этапе — это "накопление ресурсов для этого важного этапа с помощью наших партнеров, которые нам передают оружие".

Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что россияне сейчас рассматривают возможность контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении как одну из приоритетных.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечает, что альтернативой для контрнаступления ВСУ может стать Луганская область – Сватовско-Кременное направление.

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