Командувача ПДВ Росії відсторонили через втрати десантників під Києвом – ISW

Саме Сердюков командував контингентом ОДКБ під час вторгнення в Казахстан у січні цього року.

Командувача повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Андрія Сердюкова відсторонили від посади через масові втрати в лавах російських десантників під час наступу на Київ.

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW) з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Замість Сердюкова нібито призначили нинішнього начальника штабу Центрального військового округу генерала-полковника Михайла Теплінського, уродженця Донецької області.

"ISW не може незалежно підтвердити ці твердження чи точну роль Сердюкова у вторгненні в Україну, але вони, якщо це правда, вказують на те, що Сердюков несе відповідальність за низьку ефективність та великі втрати серед російських підрозділів ВДВ, особливо під час перших операцій навколо Києва", - йдеться в повідомленні.

Фото: Міноборони Росії

Зазначимо, що саме Сердюков командував контингентом ОДКБ під час вторгнення в Казахстан у січні цього року.

В ISW вважають, що подальші звільнення та можливі внутрішні чистки вищих російських офіцерів можуть ще більше погіршити погані можливості російського командування, а також управління та довіру до російських офіцерів.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили "Книгу катів" з детальною інформацією про російських воєнних злочинців.

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