Козицький повідомив, скільки російських ракет було збито на Львівщині

Козицький повідомив, скільки російських ракет було збито на Львівщині

Від 24 квітня ППО Львівської області збила понад 20 ракет російських окупантів.

Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії сили ППО збили над Львівщиною понад 20 крилатих ракет РФ та близько 10 російських БПЛА.

Про це під час брифінгу розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Від 24 лютого сили протиповітряної оборони збили над Львівщиною вже понад 20 крилатих ракет окупантів та близько 10 БПЛА ворога... Більше даних не можу надати. Решта – після нашої перемоги", - зазначив очільник області.

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Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і вкотре нагадав про необхідність йти в укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

"Щоб уважні цивільні люди могли теж зробити свій внесок у перемогу України над окупантом, а також на запит сил ППО, Львівська обласна військова адміністрація спільно з IT-фахівцями розробила для Telegram чатбот "Щось летить". Через цей чатбот можна повідомити про загрозу в небі (ракету, безпілотник чи літак)", – заявив голова ОВА.

За словами Козицького, громади Львівщини отримали понад 1 мільйон 200 тисяч гривень на встановлення пристроїв оповіщення населення.

Нагадаємо, на Львівщині стався вибух на тяговій підстанції однієї із залізничних станцій.

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