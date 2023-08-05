Кремль намагається зупинити військову допомогу Україні від партнерів – ГУР

У розвідці Міноборони розповів про пропагандистські наративи Росії проти України.

Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький наголосив, що основні завдання російської пропаганди на нинішньому етапі зводяться до того, щоб зруйнувати внутрішню єдність українського суспільства, підірвати довіру між Україною та партнерами, аби зупинити військову допомогу.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Сivilmedia.mk, пише пресслужба ГУР.

За його словами, всередині Росії зусилля кремлівської пропаганди спрямовані на те, аби підживлювати міф, ніби нинішня Росія ще зберігає здатність до розвитку.

Скібіцький зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії Україна застосовує підхід більш активної протидії ворожій пропаганді.

"Головна наша зброя в цьому процесі – правда. Воєнна розвідка України, наприклад, стала більш відкритою: ми публікуємо факти, окремі розвідувальні дані, які розкривають наміри агресора, оприлюднюємо докази вчинення Росією воєнних злочинів. Такий підхід доводить свою ефективність: російська пропаганда не може досягти своїх головних цілей, а отже Росія програє в інформаційній війні", - зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, у ГУР вважають можливим видавання нового ордера від Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента РФ Володимир Путіна щодо злочинів ПВК "Вагнер".

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