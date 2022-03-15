Кулеба назвав райони Київщини, де ведуться активні бойові дії

Політик розповів, яка наразі ситуація в області.

Ексголова Київської ОДА Олексій Кулеба розповів, у яких районах Київської області ведуться активні бойові дії.

За його словами, наразі бої ведуться на Броварському, Вишгородському та Бучанському напрямку.

"Умовно їх можна поділити не на Лівий і Правий берег, а на захід і схід. Активні бої ведуться на Броварському напрямку, Вишгородському напрямку та на Бучанському напрямку Житомирської траси. Саме в цих районах сконцентрована велика кількість ворожої техніки та сили", - розповів Кулеба, пише rbc.ua.

Також він зазначив, що на інших напрямках ворог припинив наступати, аби зробити перегрупування.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив нового керівника Київської обласної адміністрації. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк замінив на посаді Олексія Кулебу.

Читайте також: