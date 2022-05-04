Курортний сезон в Одеській області під загрозою - речник ОВА

Через ворожі міни у Чорному морі куротний сезон в Одеській області - під загрозою.

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, для безпечного відпочинку спершу потрібно розмінувати море та узбережжя, але це вдасться зробити лише після Перемоги.

Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телемарафоні.

"Курортний сезон, м‘яко кажучи, під загрозою. Це не буде у тому розумінні, як ми звикли це розуміти і до того курортного сезону ставитися. Безпека наших громадян – це перш за все", - наголосили в ОВА.

"Вчора знешкоджували морську міну у нашій акваторії і вже були такі факти, що міни приносило на наші одеські пляжі. Причому це ті міни, що росіяни розкидали у Чорному морі. Вони офіційно це визнали, понад 400 штук розкидали. Вони не знають, де вони, ну і ми не знаємо, де може прибити до берега", – додав Братчук.

Коли буде безпечно на пляжах Одеси – достеменно невідомо, зауважив речник Одеської ОВА.

Варто зазначити, що загроза ракетних ударів армії РФ на території Одеської області залишається дуже високою. Жителів області закликають не нехтувати сигналам повітряної тривоги.

Нагадаємо, минулої доби, 3 травня, росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 4 травня.

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