Лейтент ЗСУ пропонує примусово відселяти цивільних із лінії фронту - гучна заява військового

Військовий зауважив, що цивільні - це також комунікація з противником.
Командир групи інженерного забезпечення 3 ОШБр Сергій "Тренер" Тищенко пропонує примусово відселяти цивільне населення, якщо лінія фронту наближається до населеного пункту на дистанцію 15 км.
Таку думку "Тренер" озвучив для відео-інтерв'ю Ukrainian Witness.
"Це дистанція артилерійського обстрілу, тому необхідно відселяти примусово все місто. І всі військові, які розуміють, про що я кажу, знають, що місцеві - це комунікація з противником, виявлення якихось цілей і так далі. Це завада нашим силам також може бути. Коли місто необхідно починати готувати до оборони, то вже не дивляться на приватну власність, на те, що гарантовано законом чи Конституцією", - пояснив він.
Він підкреслив, "якщо мені, як командиру підрозділу, треба з добротного будинку зробити опорник, то я його зроблю. Але якщо в цьому будинку є цивільні, які вийдуть і будуть мені перешкоджати, то це ускладнює мені задачу. З ними треба вести якісь перемовини, якось впливати, викликати якісь служби, органи. А хто туди поїде, якщо там 15-20, або 5-10 км до лінії бойового зіткнення?".
Нагадаємо, за даними ЗСУ, біля Часового Яру російська авіація атакувала свою же піхоту, яка втікала із полю бою.
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