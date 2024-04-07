Лейтент ВСУ предлагает принудительно отселять гражданских с линии фронта - громкое заявление военного

Командир группы инженерного обеспечения 3 ОШБр Сергей "Тренер" Тищенко предлагает принудительно отселять гражданское население, если линия фронта приближается к населенному пункту на дистанцию 15 км.

Такое мнение "Тренер" озвучил для видео-интервью Ukrainian Witness.

"Это дистанция артиллерийского обстрела, поэтому необходимо отселять принудительно весь город. И все военные, понимающие, о чем я говорю, знают, что местные — это коммуникация с противником, выявление каких-то целей и так далее. Это помеха нашим силам тоже может быть. Когда город необходимо начинать готовить к обороне, уже не смотрят на частную собственность, на то, что гарантировано законом или Конституцией", — пояснил он.

Он подчеркнул, "если мне, как командиру подразделения, надо из добротного дома сделать опорник, то я его сделаю. Но если в этом доме есть гражданские, которые выйдут и будут мне препятствовать, то это усложняет мне задачу. С ними надо вести какие-то переговоры", как-то влиять, вызвать какие-то службы, органы. А кто туда поедет, если там 15-20 или 5-10 км к линии боевого столкновения?".

Напомним, по данным ВСУ, возле Временного Яра российская авиация атаковала свою же пехоту, бежавшую с поля боя.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.