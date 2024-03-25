В Україні хочуть підвищити штрафи для водіїв – за що "світить" покарання

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №11111, який передбачає посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право.

Про це йдеться на сайті Ради.

Ініціаторами законопроєкту є народні депутатки: Галина Третьякова, Мар'яна Безугла та Ольга Василевська-Смаглюк.

Як зазначають автори законопроєкту, зараз в Україні штраф за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями становить 680 гривен, що не відповідає можливій шкоді завданій зазначеним правопорушенням.

У пояснювальній записці йдеться про те, що в Україні заплановано вдосконалення системи екстреної медичної допомоги для цілодобового надання допомоги протягом 10 хвилин після виклику в місті та 20 хвилин – поза містом. Так само, важливо вирішити питання щодо своєчасного прибуття транспортних засобів аварійно-рятувальних служб, а саме машин пожежної охорони, поліції.

Причиною розробки даного законопроєкту називають постійні порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху в частині надання переваги безперешкодному проїзду машин аварійно-рятувальних служб, спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що не дозволяє їм оперативно прибути до місця призначення і вчасно надати необхідну допомогу або усунути небезпеку, що ставить під загрозу людські життя.

У тексті законопроєкту, зокрема пропонується:

встановити, що ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 17 до 25,5 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року;

таке ж покарання передбачено за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема транспортним засобам, що задіянні для перевезення груп дітей, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.

ці ж порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю фізичних осіб, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 34 до 51 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, в Україні різко зросла кількість жінок із подарованими автівками – дані МВС.

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