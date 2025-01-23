Лубінець відреагував на черговий розстріл українських військових армією РФ

У Мережі шириться чергове відео про ймовірний цинічний розстріл російськими військовими беззбройних українських військовополонених.
Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на черговий розстріл українських бійців російськими окупантами. Він наголосив, що Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм.
Про це Лубінець написав у Telegram.
На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин — розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома.
"Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один — мій", а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених", — написав омбудсман.
Лубінець наголошує: російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими. І цього разу вони знову продемонстрували свою безпорадність та злочинність.
"Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста — ред.). Цей факт повинен бути зафіксований!", — закликав омбудсман.
Як акцентує Лубінець, відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі.
"Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм!", — завершив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, 3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ. З'явилися подробиці цинічного злочину.
Читайте також: