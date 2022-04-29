Момент влучання двох ракет у багатоповерхівку в Києві зафіксували камери спостереження

Щонайменше 10 людей отримали поранення після влучання двох крилатих ракет в середмісті Києва. Постраждали кілька поверхів житлового будинку.

На місце відразу виїхали рятувальники і медики, які врятували п’ятьох людей, йдеться в ТСН.

Вибухи у столиці пролунали близько восьмої вечора, на відео з камер відеоспостереження видно - було два снаряди. Перший удар прийшовся поруч із багатоповерхівкою, але вже за 20 секунд друга ракета попала в сам будинок.

У момент обстрілу в будинку були його мешканці. «Врятовано 5 осіб, постраждало - 10. Важких не було», - розповідають в ДСНС.

Артем, один з тих, хто вийшов з дому самостійно, а під час обстрілу був у своїй квартирі на сьомому поверсі. «Після першої ракети у мене вилетіли просто шибки, секунд через 15-20 я подивився у вікно, куди прилетіла сама ракета, і просто у вікно побачив ракету, яка летіла в цей бік. Я швидко стрибнув у коридор і друга ракета потрапила на перший поверх. Вже вилетіла рама, був дуже сильний вибух», - каже чоловік.

Він не постраждав, чого не скажеш про його квартиру, але найбільше дісталось першим поверхам.

Біля пошкодженої багатоповерхівки лежить уламок смертоносного снаряду. Це була крилата ракета, каже радник міністра внутрішніх справ. Та заявляє, вже знають, звідки її випустили. «Ми знаємо, що вона вилетіла з району Чорного моря. Скоріш за все, з території українського Криму, звідкіля вони їх випускали», - зазначає Антон Геращенко.

Внаслідок обстрілу також зайнялася пожежа, горіло на загальній площі 100 квадратних метрів. Її вдалося ліквідувати за годину.

Через обстріл пошкодження зазнали також і багатоповерхівки навколо, у них повилітали вікна. Загалом до ліквідації наслідків залучили майже сотню рятувальників. Нині ж вони продовжують обстежувати квартири, щоб впевнитися, що в будинку не залишилися люди.

Майже одночасно з Києвом росіяни вдарили і по області. Крилатими ракетами обстріляли Фастів, це місто за 70 кілометрів від столиці. Попередньо там зафіксували три прильоти по інфраструктурних об'єктах. Одразу після вибухів на місці працювали всі екстрені служби. Тепер з'ясовують, чи є потерпілі, та який масштаб руйнувань.

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