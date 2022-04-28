Окупанти завдали ракетних ударів по Київській області

Російські окупанти сьогодні ввечері, 28 квітня, обстріляли Київ та Київську область.

По території Фастівської громади російські загарбники завдали ракетний удар.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Наразі на місці подій працюють рятувальники. Місцевих просять залишатися в укриттях.

Також читайте Обстріл Києва під час візиту Гутерріша: в Офісі президента закликали позбавити Росію членства у Радбезі ООН

Речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київі Світлана Водолага також підтвердила, що в Київській області линули вибухи. Попередньо відомо про попадання в інфраструктурні. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні ввечері окупанти також випустила дві ракети по Києву. Влучання були в Шевченківському районі. Ракети влучили в інфраструктурний об’єкт та жилий будинок. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Читайте також: