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На Чернігівщині росіяни обстріляли цвинтар просто під час похорону

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На Чернігівщині росіяни обстріляли цвинтар просто під час похорону

Фото: скриншот з відео

Інцидент стався у селі Грем’яч Новгород-Сіверської громади.

Російські окупанти 8 січня обстріляли з мінометів кладовище на Чернігівщині. Це сталося просто під час похорону.

Про це інформує "Суспільне".

Інцидент стався у селі Грем’яч Новгород-Сіверської громади. Уламками позносило хрести, осколки пошкодили могили.

За словами старости Грем’яча Андрія Ірхи, було два "прильоти" по цвинтарю. Зокрема, вирва від мін – за 30 метрів від свіжої могили, де була похоронна процесія. На щастя люди не постраждали.

"Зломані хрести, розбиті. Хрести позносило. "Прихід" просто у могилу. Фрагменти від пам'ятників порозліталися", – зазначив староста села.

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини з артилерії. Так, лише за минулу добу ворог завдав по території Сумщини 144 удари.

На Різдво росіяни скинули на подвір'я місцевого жителя на Сумщині вибухівку із безпілотника. На щастя, обійшлося без жертв.

Напередодні Нового року окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів

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Дата публікації
Перегляди
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