На Донбасі бойовики обстріляли Щастя: поранено керівника ВЦА міста (фото)

Наразі його стан здоров’я – задовільний.

Вранці 16 вересня бойовики обстріляли місто Щастя у Луганській області. Внаслідок чого було поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунець.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Щастинська міська територіальна громада.

"16 вересня о 6:40 та о 7:30 годині окупанти двічі обстріляли місто Щастя з напрямку н.п. Весела Гора (попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм). Внаслідок обстрілу було пошкоджено дві будівлі та два автомобільних транспорта. Внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунець, наразі його стан здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі час на місці події працюють правоохоронні органи.

Фото: facebook/Shchastye.city.territorial.community

Фото: facebook/Shchastye.city.territorial.community

Нагадаємо, напередодні поблизу населеного пункту Шуми (Донецька область) проросійські бойовики обстріляли з артилерії та міномета вантажну машину української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Новини з фронту: російські найманці випустили 13 артилерійських снарядів по селищу Тарамчук

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання