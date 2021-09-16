На Донбассе боевики обстреляли Счастье: ранен руководитель ВГА города (фото)

Сейчас его состояние здоровья — удовлетворительное.

Утром 16 сентября боевики обстреляли город Счастье в Луганской области. В результате был ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Счастьенский городская территориальная община.

"16 сентября в 6:40 и в 7:30 часов оккупанты дважды обстреляли город Счастье из направления н.п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм). В результате обстрела были повреждены два здания и два автомобильных транспорта. В результате обстрела ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, его состояние здоровья — удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Фото: facebook/Shchastye.city.territorial.community

Фото: facebook/Shchastye.city.territorial.community

Напомним, днем ранее вблизи населенного пункта Шумы (Донецкая область) пророссийские боевики обстреляли из артиллерии и миномета грузовик украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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