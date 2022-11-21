На Харківщині від ворожих обстрілів із РСЗВ постраждали двоє людей – Синєгубов

У Вовчанську, в Чугуївському районі на Харківщині, внаслідок ворожих обстрілів із РСЗВ ввечері 21 листопада постраждали мирні жителі.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору. Двоє людей – 57-річна жінка та 60-річний чоловік – отримали вибухові травми та осколкові поранення. Їх госпіталізовано.

Напередодні, 20 листопада, ворог обстріляв житловий будинок у селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області.

Раніше, 19 листопада, окупанти обстріляли Краматорськ. Там пошкоджено 14 приватних будинків.

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