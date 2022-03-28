На Харківщині ЗСУ знищили російський літак та безпілотник

На Харківщині ЗСУ знищили російський літак та безпілотник

Окупанти втратили ще один літак та безпілотник.

У Харківській області у понеділок, 28 березня, ЗСУ знищили російський літак та безпілотник.

Про це повідомляє повітряне командування "Схід".

"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю після обіду - зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ перехопила чергову розмову російського окупанта з батьками. Родичі військового злочинця кажуть, що ще пів року війни, і повертатися до Росії вже сенсу не буде.

Також хакери Anonymous "злили" документ міноборони РФ з наказом знімати фейкові відео про "знущання військовими ЗСУ над полоненими РФ".

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