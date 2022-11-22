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На Одещині до 15 років засудили стрільця "ДНР", який воював проти ЗСУ

Автор
Денькович Ярослава
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На Одещині до 15 років засудили стрільця "ДНР", який воював проти ЗСУ

Фото: Офіс генерального прокурора

Засуджений наприкінці травня 2014 року виїхав на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області.

В Одеській області до 15 років за ґратами з конфіскацією майна засудили стрільця так званої "ДНР" з позивним "Ланжерон", який наприкінці травня 2014 року виїхав на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області.  

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурор у суді довів, що засуджений проходив службу у підрозділах "руська православна армія", "республіканська гвардія міністерства оборони "ДНР" та у складі окремої розвідувальної роти "тайфун" на посаді стрілка.

"На посадах стрільця та командира окремих підрозділів чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України в населених пунктах Слов’янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски та у захопленні інших населених пунктів і об'єктів на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ ліківдували "вегнерівця", який розстріляв дружину та пішов вбивати українців.

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Дата публікації
Перегляди
639
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