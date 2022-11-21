Франція – Австралія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Чинні чемпіони світу розпочнуть захист титулу поєдинком проти австралійців.
У вівторок, 22 листопада, в матчі 1-го туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції зіграє з Австралією.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Джануб" в місті Ель-Вакра, який розрахований на 40 тисяч глядачів. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Крім французів і австралійців, у квартеті D також гратимуть збірні Данії та Тунісу. Вони зійдуться в очному поєдинку першого туру 22 листопада, о 15:00 за київським часом.
До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.
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Де дивитися матч Франція – Австралія
На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.
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Прогнози букмекерів на матч Франція – Австралія
Безсумнівним фаворитом майбутнього протистояння є команда Дідьє Дешама. На перемогу "Ле Бле" можна поставити з коефіцієнтом 1,29. Нічия – 6,00. Коефіцієнт на тріумф австралійців становить 11,50.
Нагадаємо, французи, які є чинним чемпіонами світу, зазнали чимало кадрових втрат перед стартом Мундіалю в Катарі. Через травми турнір пропустять півзахисники Н'Голо Канте ("Челсі"), Поль Погба ("Ювентус"), Крістофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), захисник Преснель Кімпембе (ПСЖ), воротар Майк Меньян ("Мілан"), а також володар "Золотого м'яча-2022" форвард Карім Бензема.
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