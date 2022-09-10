На околицях Лимана на Донеччині тривають бойові дії — міський голова

"Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати", — зазначив Олександр Журавльов.

На околицях Лимана Донецької області, який перебуває під російською окупацією від кінця травня, станом на вечір суботи, 10 вересня, тривають бойові дії.

Про це повідомив "Суспільному" міський голова Олександр Журавльов.

"Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати", — додав він.

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Лиман було окуповано російськими військами 30 травня 2022 року.

Зазначимо, місто Лиман розташовується на півночі Донецької області, за 50 кілометрів від Ізюма Харківської області.

Нагадаємо, Збройні сили впевнено розвивають контрнаступ на Харківському напрямку та звільняють населені пункти від окупантів. Станом на 10 вересня українські військові зайшли в місто Ізюм Харківської області.

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