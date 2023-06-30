На озброєнні окупантів помітили старезний радянський танк Т-54 (відео)

Ця машина почала виготовлятися в СРСР ще 1948 року.

Російські війська воюють проти України за допомогою старих радянськи танків, зокрема один із них – Т-54 – помітили у ворога в окупованому Криму.

Про це повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов та опублікував відео застосування відповідного танка.

Окупанти активно використовують на фронті застарілу зброю, вироблену ще в часи СРСР у середині минулого століття. Зокрема, Бутусов повідомив, що на озброєнні ворога у Криму помітили старезний танк Т-54.

"Раритетний радянський танк Т-54 на озброєнні росіян в окупованому Криму. Почав випускатися в 1948 році. Т-34, спиш?" – йдеться в повідомленні журналіста.

Російський військовий на танку Т-54 / Фото: російські Телеграм-канали

В окупантів на фронті помітили старезний радянський танк Т-54

Нагадаємо, у травні видання CNN повідомило, що через нестачу озброєння російські війська перекидають на лінію фронту старі радянські танки Т-55. Ця модель танків вперше були взята на озброєння Червоною армією ще 1948 року, однак ці машини ще можуть бути ефективними.

Зауважимо, в кінці травня президент Польщі Анджей Дуда закликав не насміхатися зі старих російських танків на фронті в Україні, адже кожен із них важить 50-60 тонн: "Якщо він рушає – він розчавлює, незалежно від того, чи він сучасний".

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