"Нас розстріляють свої ж": російські військові бояться повертатися до РФ

Вони хочуть залишитися в Україні.
Російські військові, яких взяли в полон, заявили, що не хочуть повертатися до Росії.
Про це вони розповіли на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".
Російські окупанти говорять, що хочуть залишитися в Україні, адже в повертатися до Росії їм страшно, адже там їх або вб’ють, або посадять до в’язниці.
"Нас у Росії вже вважають мертвими, тому що на нас приходять похоронки. Ми хочемо, щоб люди знали, що ми живі. Ми хочемо залишитися в Україні, хоча б поки там діє путінський режим. Ми боїмося туди повертатися, бо через президента Росії ми стали злочинцями. Якщо нас захочуть обміняти, чого ми самі не бажаємо, нас розстріляють свої ж", - заявили військовополонені.
Військові також розповіли, що в російській армії воюють не лише контрактники. Серед військових є також й строковики. Керівництво армії РФ дає наказали стріляти по мирних жителях та обстрілювати міста.
"Керівництво РФ хоче просто стерти міста, людей з лиця землі", - розповіли військовополонені.
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