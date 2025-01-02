Наступ РФ на Донеччині: що зараз відбувається біля Курахівської ТЕС

У Кураховому Донецької області тривають бої за залишки приватного сектора біля Курахівської теплоелектростанції. На територію ТЕС намагаються проникнути російські диверсанти.

Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошников у Telegram.

"На саму ТЕС окупанти ходять силами ДРГ, намагаються намацати слабкі місця. Але слабких місць там не повинно бути, тому що це ключовий опорник наших сил у місті", — наголошує експерт.

За його словами, виникають проблеми з людьми і логістикою.

"Самі розумієте, полями проводити евакуацію, доставляти БК і продукти — не дуже приємно. Тому захоплення перших будівель ТЕС і початок боїв за ключовий опорник Курахового — питання часу. Район Дачного з півночі, півдня й одразу — без змін! Хлопці стримують ворога", — додав військовий оглядач.

Мірошников зазначив, що Сухі Яли на північному боці українські воїни поки що контролюють теж.

Як повідомлялося, путінська армія веде бойові дії у двокілометровій зоні від Покровська, намагаючись обійти місто та відрізати його логістичне сполучення.

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