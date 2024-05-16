Наступ РФ на Харківщині: експерт назвав справжню мету ворога

За даними Генштабу, противник просунувся в напрямку Вовчанська до 6,5-8 км.

Наступ окупаційної армії на Харківщині можуть бути відвертальними маневрами, спрямованими на розтягнення українських резервів, особливо в районах Краматорська та Покровська.

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Він зазначив, якщо ЗСУ і далі будуть отримувати вчасно безперебійний повноцінний ресурс, зокрема артилерійський, то "у ворога навряд чи будуть якісь перспективи працювати вперед.

"Ба більше, щоб там не казали про фортифікації, мовляв, вони не дуже якісно зроблені, одначе на відстані 8-10 км від лінії держкордону перша лінія оборони захисних споруд на Харківщині створена. Отже, ворог буде мати чимало клопоту, якщо намагатиметься атакувати наші захисні споруди", - пояснив Селезньов.

За його словами, у РФ не так багато ресурсів для масштабних наступів на Харків.

"Тут, скоріш за все, йдеться про певні відволікаючі маневри, які мають створити більш сприятливі умови для дії ворожого війська, яке сконцентроване на двох напрямах на сході нашої країни - відповідно Краматорський і Покровський...Це все робиться з метою максимального розтягнення наших стратегічних резервів, які зараз були б набагато доречнішими, до прикладу, західніше від Авдіївки чи в районі Часового Яру", - вважає полковник ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики DeepState прокоментувала скандал зі 125-ю бригадою, чиї воїни нібито втекли під час наступу РФ на Харківщині.

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